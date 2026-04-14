ll gelo tra Ranieri e Gasperini ha ghiacciato anche il possibile ritorno di Francesco Totti. Dopo la cena avuta con il tecnico ormai 40 giorni fa, infatti, l'ex capitano non ha ricevuto ulteriori chiamate da Trigoria per discutere l'inserimento nei quadri dirigenziali. Totti, che in questi giorni si trovava in vacanza alle Bahamas, attendeva un segnale dai Friedkin e sarebbe stato disposto ad accettare anche il ruolo da ambasciatore in vista del Centenario del club. Ma per il momento tutto è fermo. Da metà febbraio - scrive Francesco Balzani su Leggo - nulla si è mosso in questa direzione. In mezzo c'è stata la cena con Gasperini e Candela in un noto ristorante al centro della Capitale. Una mossa di cui non era stata informata la dirigenza giallorossa.