O io o te. O l'uno o l'altro. Deciderà a fine stagione Dan Friedkin chi resterà in sella e chi invece dovrà accomodarsi più in la. Il tecnico Gian Piero Gasperini e il senior advisor Claudio Ranieri (il primo senza alcuna voglia di interloquire col secondo) e di una videocall con i proprietari americani in serata in cui secondo indiscrezioni sarebbero stati ribaditi da Houston ordini perentori per tutti. Il silenzio, innanzitutto, la massima riservatezza. E la necessità di rinviare ogni discussione a fine stagione. ora è fondamentale - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - trovare una sintesi per spingere più in alto possibile la Roma per il bene del club e dei tifosi, disorientati davanti all'ennesimo dualismo interno che rischia di disperdere energie preziose. due, Gasperini e Ranieri, hanno raggiunto il centro sportivo in auto a distanza di pochi minuti intorno a mezzo-giorno, ma non si sono rivolti il saluto. Ancora evidentemente irritati, l'uno con l'altro, per il botta e risposta di venerdì scorso all'Olimpico, con al centro le scelte di mercato. L'allenatore, apparso nervoso per la presenza dei cronisti a Trigoria, ha subito commentato: "Già qua state?". Quando poi è entrato in sala pranzo, Ranieri ha salutato la squadra e arringato la platea spiegando una volta di più l'importanza del momento e la necessità di dare tutti il meglio per la volata Champions. L'allenatore, invece, non era presente al tavolo e ha preferito concentrarsi sulla sessione d'allenamento. Dopo l'allenamento, tecnico e dirigenza si sono quindi ritrovati attorno a un tavolo per la videoconferenza, secondo qualcuno in ogni caso programmata all'inizio di una nuova settimana di lavoro. Ed è probabile proprio per questo che Gasp risentirà la proprietà entro le prossime 48 ore per un colloquio privato centrato sul suo futuro. proprietari Usa si sono resi conto con chiarezza che lo strappo interno non è recuperabile e che fino a fine stagione il senior advisor e il tecnico vivranno da separati in casa.