Gasperini vuole il ritorno di Totti, il piano del tecnico per il futuro

Restare, senza Ranieri, ma con Francesco Totti al suo fianco. Gian Piero Gasperini - secondo quanto riporta la trasmissione Teladoiotokyo su Teleradiostereo - starebbe pensando a un piano alternativo per il futuro da sottoporre in questi giorni a Dan Friedkin. Un'idea, un'ipotesi o qualcosa di più? E il ritorno del capitano è uno dei punti del suo programma oltre a quello che porterebbe alla scelta di un nuovo direttore sportivo al posto di Massara. Nei mesi scorsi Ranieri aveva tirato fuori la storia di una trattativa per il ritorno di Totti, una indiscrezione poco gradita e che ha generato poi una serie di equivoci tra cui la cena avuta proprio da Gasperini con Totti al centro di Roma. D'altronde lo stesso Gasp aveva ammesso: "Francesco sarebbe una grande risorsa per la Roma, ho già qualche idea...".