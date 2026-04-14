Se eletto, Giovanni Malagò, affiderebbe l'Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento tra la Nazionale maggiore e le varie rappresentative giovanili. Questo sarebbe il jolly che porta nel taschino l'ex numero uno del Coni, un progetto strutturato pensato per andare oltre al biennio che porterà agli Europei passando per la Nations League. L'indiscrezione circolata ieri - e riportata oggi sulle pagine di Tuttosport - nel borsino del toto-ct ha fatto calare le quotazioni, comunque sempre altissime, di Antonio Conte. Il ragionamento al "ticket" che avrebbe in testa Malagò, potrebbe valere per Ranieri che nell'invettiva in diretta tv prima della gara con il Pisa ha chiaramente detto di essere disposto a lasciare qualora la sua sintonia con i Friedkin dovesse venire meno. E "Sor Claudio" avrebbe pure un debito da saldare proprio con la Nazionale, considerato che era lui la prima scelta di Gravina per il dopo-Spalletti e soltanto dopo il suo "no, grazie" il presidente federale segui il consiglio di Buffon di affidare la panchina a Gattuso.