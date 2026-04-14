I totem cadono, le bandiere non esistono più. E anche le certezze di una tifoseria ora vengono meno intorno alla figura di Claudio Ranieri, fin qui sempre idolatrato e di sicuro da ringraziare per ciò che ha fatto alla Roma da allenatore. "Ma nemmeno di Sir Claudio ci possiamo fidare?", è uno dei tanti messaggi che si leggono sui social in questi giorni di guerra fredda, anzi nemmeno troppo fredda. E vagliando le possibilità di affetto come si fa quando si viene traditi da un amore, tra i vari nomi emerge solo quello di Francesco Totti. Ovviamente escludendo i compianti Viola, Sensi, Di Bartolomei o Losi. L'ex capitano sia da calciatore che da dirigente si è schierato contro la società quando c'era la necessità di rinforzare la squadra e fare grande la Roma. E' andato allo scontro con le varie dirigenze, ha sempre messo la Roma al primo posto anche nelle dichiarazioni pubbliche. Ha pagato sì, perché a dire la verità si paga sempre dazio. E infatti è lontano da Trigoria ormai da quasi 10 anni. "Lascio, ma era meglio morire", disse nella famosa conferenza stampa del 2019. Perché lui di fare l'aziendalista e di essere escluso dalle decisioni importanti non lo sopportava. Non era così da calciatore (il più forte della storia italiana) non poteva esserlo nemmeno da dirigente.

Troppo limpida la sua immagine agli occhi dei tifosi. Quando era dirigente sotto la presidenza Pallotta non si prestava al gioco della perfezione a tutti i costi ammettendo candidamente che la Roma non poteva competere per lo scudetto. Da calciatore chiese a gran voce i campioni a Franco Sensi, anche quando poteva fregarsene. E dopo il furto di Torino con la Juve nel 5 ottobre del 2012 si beccò pure il rimprovero di Pallotta per aver detto quello che tutti i tifosi sentivano nel cuore. "Sono dispiaciuto, quello che è successo ha condizionato la partita, da anni si verificano certi episodi che condizionano le annate. Non so se stiamo stati battuti dall'arbitro, sicuramente non dalla Juve. Con le buone o con le cattive vincono sempre. Le immagini parlano chiaro. La Juve dovrebbe giocare un campionato a parte, ogni anno è così. Tanto arriveremo ancora secondi". Profezia avverata. Nessuno ha più difeso la Roma in quel modo tranne Mourinho, l'ex nemico. Che di certo non è nato a Trastevere. E anche in questi giorni in cui è stato tirato di nuovo in ballo Francesco si è trincerato dietro un doloroso silenzio. Perché ci aveva creduto di poter tornare nella sua Trigoria, ma di fatto in due mesi nessuno si è fatto più sentire. Ma ci crede ancora e le porte potrebbero aprirsi di fronte a nuovi scenari. Poteva cenare con Gasperini e non farlo sapere a nessuno, figuriamoci. Invece proprio per quella sua estrema sincerità non si è nascosto. E questo a qualcuno non è piaciuto.