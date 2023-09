Pinto: “Roma al top dopo la sosta. Io pazzo di Sanches”. Terapie per il portoghese

Il gm in conferenza tranquillizza i tifosi e ammette la sua "ossessione" per il centrocampista portoghese che intanto ha svolto terapie con Abraham e Zalewski mentre Azmoun si è allenato in campo. Cambiano in quadri dirigenziali in Primavera

È stato il giorno della (lunghissima) conferenza stampa di Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha preso la parola dopo la sessione estiva, toccando tantissimi argomenti relativi al mercato ma non solo. Il portoghese ha voluto tranquillizzare i tifosi sull'avvio di stagione disastroso, chiarendo che "nessuno uscirà da qui con la sensazione di uno scontro tra me e Mourinho". Pinto ha allontanato poi la questione rinnovi, si è preso totalmente la responsabilità dell'arrivo di Renato Sanches:"Sono ossessionato da lui, se va male è tutta colpa mia". E poi ancora la spiegazione delle cifre di giocatori come Paredes e la distribuzione degli incassi tra 'settlement agreement' e 'transfer balance', la questione Zapata, Matic e Frattesi:"Ognuno fa delle scelte, ma a Davide e Gianluca (Scamacca, ndc)voglio bene". Il gm non si è dato un voto, ma ha ammesso che secondo lui la Roma è migliorata rispetto allo scorso anno ed è stato fatto un buon lavoro, trovando un compromesso tra l'aspetto tecnico e quello economico. A proposito di Renato Sanches, il portoghese oggi ha svolto terapie insieme ad Abraham e Zalewski mentre Azmoun si è allenato in campo insieme agli altri 'superstiti' delle convocazioni in nazionale e qualche Primavera. Una Trigoria con decisamente poche presenze, che però non sono un alibi per Mourinho secondo Antonio Cassano. L'ex attaccante è tornato a scagliarsi contro lo Special One: "L'allenatore peggiore degli ultimi 10 anni. Ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa. La gente della Roma si vende l'anima per la squadra e lui fa figuracce con la Salernitana. Lukaku non lo voleva nessuno e poi è andato alla Roma".

Alla ripresa del campionato i giallorossi ospiteranno l'Empoli, per cui torneranno a disposizione 3000 posti, con dei prezzi diminuiti rispetto all'apertura della stagione. Chiuso il mercato, si passa tra retroscena e piste future. Della prima categoria fanno parte le parole dell'agente e fratello di Marko Arnautovic: "Il Bologna ha detto no alla Roma perché non poteva trovare il sostituto. A un certo punto, sembrava che Marko dovesse restare, poi ho visto che all'Inter serviva un attaccante". Alla seconda, invece, appartengono le dichiarazioni di Tommaso Baldanzi, talento dell'Empoli che piace alle big italiane tra cui i giallorossi: "Sono contento di essere rimasto a Empoli. Da qui sono passati diversi giocatori che poi hanno giocato in grandi squadre. Non ho ricevuto chiamate personalmente, certamente avranno parlato con la società. Spero di essere il prossimo che esce da Empoli". Nel frattempo la Roma cambia anche nel settore giovanile, con l'addio di Vincenzo Vergine passato al Milan. il nuovo responsabile sarà Gianluca Gombar per quanto riguarda la parte amministrativa mentre per quella sportiva timone a Daniele Placido. Infine l'incontro tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, ricevuto insieme al presidente Aia al Campidoglio.

