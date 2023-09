Arbitri, il sindaco Gualtieri ha ricevuto in Campidoglio il designatore Rocchi

Si è svolto ieri a Lissone l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A (non c'era Mourinho). Un tema sempre molto attuale in casa Roma, tanto che anche Tiago Pinto oggi ne ha parlato in conferenza stampa. Proprio in queste ore, inoltre, il sindaco della capitale Gualtieri ha incontrato in Campidoglio il presidente dell'Aia Carlo Pacifici e il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi. Al primo cittadino di Roma, come si nota dal tweet del giornalista Alessio Di Francesco - è stato consegnato un gagliardetto con lo stemma proprio dell'Associazione Italiana Arbitri.