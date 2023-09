Roma, ripresa allenamenti: terapia per Sanches e Zalewski. In campo Azmoun

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, anche se il gruppo è dimezzato dagli assenti per gli impegni nazionali. Tra coloro che sono rimasti nella Capitale, alcuni hanno deciso di non partire a scopo precauzionale per riprendersi al 100% degli infortuni. Dybala è uno di questi. Aouar e Zalewski invece erano stati convocati ma a causa di piccoli infortuni sono rimasti insieme al resto della squadra giallorossa per guarire al 100%. Anche Tammy Abraham, reduce dal brutto infortunio al crociato, è al lavoro per tornare a disposizione e sulle storie Instagram ha pubblicato un video mentre svolge le sedute di terapia. Insieme a lui Sanches, a cui l'inglese dedica anche la storia successiva ricordando i tempi allo Swansea City, e Zalewski che si vede in lontananza nel video sdraiato su uno dei lettini. Il recupero dell'attaccante ex Chelsea sta andando avanti positivamente e, come testimonia l'emoji della clessidra, solo il tempo è complice per la sua completa ripresa. Sul terreno di gioco di Trigoria, invece, è sceso in campo l'attaccante iraniano Azmoun. Diversi i giocatori della Primavera aggregati alla prima squadra in assenza dei nazionali.