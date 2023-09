Roma-Empoli, al via la vendita libera: prezzi in diminuzione, si parte da 24€

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Empoli. La squadra di José Mourinho dovrà assolutamente cercare di agguantare la prima vittoria della stagione, dopo 1 solo punto conquistato in tre giornate. Da oggi è aperta la vendita libera per la sfida contro i toscani, in programma domenica 17 settembre alle 20.45. Con la novità di 3 mila posti in più rispetto alle due precedenti gare casalinghe, tra Tribuna Tevere e Curve, anche i prezzi subiscono una diminuzione. Si parte dai 24€ per la Curva Nord, mentre la Sud si attesta sui 34€. I Distinti vanno dai 25 ai 44€, con le tribune, invece, che raggiungono un massimo di 55€ per la Tevere e 95€ per la Montemario. Attiva anche la promo per gli Under 16.