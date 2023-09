Baldanzi: “Spero di essere il prossimo a lasciare Empoli per una grande squadra”

È vero che il mercato si è appena concluso, ma i contatti tra i club e i vari giocatori non si fermano mai. Tra i calciatori che sono stati accostati alla Roma nelle ultime settimane, c'è quello di Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Il giovane talento della Nazionale Under 21, in conferenza stampa ha parlato anche del suo futuro: "Sono contento di essere rimasto a Empoli, siamo partiti non bene in campionato ma possiamo rifarci, il campionato è lungo. Da qui sono passati diversi giocatori che poi hanno giocato in grandi squadre. Non ho ricevuto chiamate personalmente, certamente avranno parlato con la società. Questa è per me l'annata della consacrazione, sarà difficile ma ci tengo a far bene e a raggiungere l'obiettivo di squadra. Spero di essere il prossimo che esce da Empoli. Ma bisogna lavorare bene e forte, se lo faro' bene ci riuscirò". Sul giocatore è forte anche l'interesse della Juventus.