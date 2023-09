Roma, settore giovanile: sarà Gombar il nuovo responsabile al posto di Vergine

Il nuovo dirigente è già noto nel mondo giallorosso per l'errore con Diawara che costò la sconfitta a tavolino contro il Verona. Placido si occuperà della parte sportiva; Conti coordinerà dall'Under 10 all'Under 14. Sharp rassegna le dimissioni

Ci sono novità dal settore giovanile della Roma. Dopo l'addio di Vincenzo Vergine che è passato al Milan, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il nuovo responsabile sarà Gianluca Gombar. Il dirigente è già noto nel mondo giallorosso per l'errore nella composizione della lista contro il Verona per quanto riguarda il nome di Diawara, che costò la sconfitta a tavolino. Il nuovo dirigente si occuperà della parte amministrativa del settore. Quella sportiva sarà invece affidata a Daniele Placido. Bruno Conti, che ha seduto sulla panchina della Roma nelle prime partite della stagione a causa della squalifica di Mourinho, sarà il coordinatore tecnico delle attività dall'Under 10 all'Under 14. Il responsabile degli allenatori resterà Alberto De Rossi. Cambiamenti anche nel comparto medico delle giovanili: Carwyn Sharp ha infatti rassegnato le dimissioni per motivazioni personali.