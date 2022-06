Ottimismo per Frattesi, frenata Solbakken. Il Milan insiste per Zaniolo

I giallorossi al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Passi in avanti per il centrocampista del Sassuolo mentre dalla Norvegia frenano per l'arrivo di Solbakken. Il futuro di Dybala sembra invece ormai delineato

La Roma è una delle squadre più attive in questa prima fase del calciomercato sia per quanto riguarda i colpi in entrata, sia per quanto riguarda le cessioni. Uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa è senza dubbio Nicolò Zaniolo, al centro di molte chiacchiere di mercato. Il Milan continua a spingere per portarlo alla corte di Stefano Pioli, nonostante i 50 milioni richiesti dalla Roma sono considerati eccessivi. I rossoneri stanno dunque provando ad inserire nella trattativa delle contropartite come Tommaso Pobega, molto apprezzato a Trigoria. Un altro calciatore con il quale la Roma potrebbe incassare dei soldi da reinvestire, è Eldor Shomurodov. La società ha sempre assicurato la permanenza dell’uzbeko per la prossima stagione ma, l’eventuale arrivo di Solbakken, potrebbe aprire nuovi scenari e la cessione dell’ex Genoa non sarebbe più così improbabile. La squadra più interessata sembra essere la Fiorentina. Sull'esterno del Bodo però, arrivano smentite direttamente dalla dirigenza norvegese: "La Roma non è stata in contatto con noi. Oltre a questo, non ho commenti. La Roma attualmente non ha il permesso per parlare con Ola Solbakken". Queste le dichiarazioni di Havard Sakariassen, manager dell'amministrazione sportiva del Bodo Glimt.