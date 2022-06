Mercato Roma, il Milan ci riprova per Zaniolo: offerto Pobega come contropartita

Calciomercato as roma: tutte le notizie

I rossoneri tentano l'affondo per il gioiello classe '99. Per abbassare la richiesta giallorossa, proposto il centrocampista ex Torino

Redazione

Il Milan continua a spingere per portare Nicolò Zaniolo alla corte di Stefano Pioli. Come riportato da La Repubblica, la richiesta dei giallorossi è di almeno 50 milioni di euro, cifra valutata troppo alta dai rossoneri che infatti stanno cercando di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica come Tommaso Pobega, profilo molto gradito dalle parti di Trigoria.

Il Milan non vorrebbe però privarsi del centrocampista 22enne, in prestito al Torino nell'ultima stagione e cerca perciò alternative per soddisfare la richiesta della Roma.