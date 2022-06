Mercato Roma, su Shomurodov si muove la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Fiorentina ha sondato il terreno per Eldor Shomurodov. La Roma ha sempre assicurato la permanenza dell’uzbeko per la prossima stagione, soprattutto per i 20 milioni spesi la scorsa estate e anche per il finale di stagione in risalita. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Solbakken, potrebbe aprire nuovi scenari e la cessione dell’ex Genoa non sarebbe più così improbabile soprattutto in caso di altri arrivi nel reparto avanzato.