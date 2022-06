Dybala sempre più vicino all’Inter: l’agente è nella sede nerazzurra per trattare

Sono ufficialmente entrate nel vivo le trattative tra Paulo Dybala e l'Inter. Nel pomeriggio, Jorge Antun, agente dell'argentino si è recato nella sede del club nerazzurro per trattare i dettagli del contratto. L'Inter si aspetta una risposta all'offerta già recapitata alla Joya: 6 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 4 anni. La Roma rimane spettatrice interessata e in caso di mancato accordo fra le parti, potrebbe tornare nuovamente alla carica per regalare alla piazza romanista il colpo tanto richiesto.