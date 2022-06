Mercato Roma, filtra ottimismo per Frattesi: proseguono i contatti tra le parti

Continuano i contatti tra la Roma e l'entourage di Davide Frattesi. La società giallorossa considera troppo alta la valutazione che il Sassuolo fa del centrocampista (circa 40 milioni di euro) ma rimane alla finestra sperando che possa abbassarsi con il tempo. L'entourage del calciatore e la società giallorossa sono ottimisti per quanto riguarda la fattibilità dell'affare visto che Trigoria è la destinazione preferita da Frattesi, che ad oggi non prende in considerazione un suo possibile trasferimento all'estero, e la Roma detiene il 30% sulla sua futura rivendita.