Dal Portogallo: decisa un’amichevole precampionato tra Roma e Sporting

Va delineandosi sempre di più il precampionato della Roma in vista della stagione 2022/23. Nei giorni scorsi, il club giallorosso ha già ufficializzato un'amichevole contro il Tottenham il 30 luglio ad Haifa, in Israele. In Portogallo, sul quotidiano 'A Bola', invece annunciano come già stabilita la sfida tra la Roma e lo Sporting, che a luglio sarà in ritiro a Lagos. Non è ancora nota la data precisa della partita, così come il luogo, per cui si attendono ancora le comunicazioni ufficiali dei club. Può essere un'indicazione anche sulle tappe del ritiro estivo dei giallorossi, che non le hanno ancora definite pubblicamente ma che potrebbero effettivamente tornare in Portogallo dopo il raduno a Trigoria.