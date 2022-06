Effetto Conference: già 30.000 abbonati come 18 anni fa

L'ultima volta che la Roma ha superato i 30.000 abbonamenti , ha vissuto una delle stagioni più brutte della sua storia e rischiato di andare in Serie B , scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Era il 2004-2005 il primo anno post Capello , iniziato con le dimissioni di Prandelli e terminato con Bruno Conti in panchina. Per far capire però quanto fossero affezionati alla squadra i tifosi, può bastare il numero delle tessere l'anno successivo: 26.641 .

Era la prima di Luciano Spalletti, l'ultima epoca prima dell'arrivo di Mourinho a vincere. La Roma in quel periodo superava sempre i 25mila abbonamenti, ma sfiorava scudetti e portava a casa Coppe, arrivando per due volte tra le prima 8 d'Europa. Era il periodo del 4-2-3-1 e della sciarpa d'oro di Totti, dei tre campioni del mondo in rosa e della lotta all'Inter di Mou. Poi le cose sono cambiate: lo zoccolo duro c'è sempre stato, tranne nel 2016, l'epoca delle bandiere in Sud, ma il resto dello stadio si è lentamente svuotato per colpa di un rapporto con la proprietà sempre più complicato. Negli ultimi mesi però le cose sono tornate al loro posto e la Roma ha raggiunto ieri, a soli 20 giorni dall'apertura della campagna abbonamenti, le 30mila tessere.