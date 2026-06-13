1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Mercato, contatti Ryan Friedkin-West Ham per Summerville. Idea Pulisic

Sono ore e giorni caldissimi per la Roma che ha ancora tanto lavoro da fare anche nelle uscite. Ieri l'ufficialità del ds Tony D'Amico, con gli obiettivi per l'attacco che rimangono Summerville e Greenwood. Per l'olandese del West Ham si è mosso anche Ryan Friedkin in prima persona: c'è stato un colloquio tra il vicepresidente e gli Hammers. Il club inglese lo valuta 40 milioni vista la concorrenza mentre la Roma al momento è disposta ad avvicinarsi con 30 milioni. Greenwood resta in pole e nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi di una nuova formula per portarlo da Gasp: il Marsiglia chiede 50 milioni, i giallorossi pensano a un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro. Per la trequarti sinistra rimane sullo sfondo il nome di Christian Pulisic: l'americano vuole lasciare il Milan e ha rifiutato più volte il rinnovo con i rossoneri. A Roma potrebbe tornare a giocare nella sua posizione naturale portando gol e assist al reparto offensivo.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3