Che Mason Greenwood sia il sogno di Gian Piero Gasperini non è affatto una novità. Così come continuano ad arrivare conferme in merito all'apprezzamento, da parte del tecnico della Roma, per Christian Pulisic, offerto al club giallorosso e desideroso di lasciare il Milan per giocare la Champions League. Un doppio-colpo non è da escludere anche perché Gasp vuole almeno due acquisti sulla trequarti, ma ad oggi appare difficile e la priorità della Roma resta quella di portare nella Capitale l'attaccante del Marsiglia. Il primo colloquio tra l'allenatore giallorosso e l'inglese è stato positivo, ora palla ai Friedkin e al neo-ds D'Amico per provare a limare la richiesta del club francese da 55 milioni di euro (bonus compresi).

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Secondo La Repubblica, Greenwood ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Per l'ingaggio la Roma mette sul piatto 4.5-5 milioni di euro a stagione, cifra che soddisfa le pretese del padre-agente del classe 2001. Resta il nodo con l'OM sulla cifra del trasferimento, visto che il 40% della rivendita del calciatore finirebbe nelle casse del Manchester United. Un'intesa, però, resta possibile alla luce dei buoni rapporti tra le due società: una soluzione potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro.