Stanotte ha fatto il suo esordio con la maglia USA a Los Angeles (con un sonoro 4-1 al Paraguay), ma dall'altra parte dell'oceano si sta discutendo del suo futuro. Christian Pulisic vuole lasciare il Milan e negli scorsi mesi ha anche rifiutato diverse proposte di rinnovo. Il contratto è in scadenza - anche se i rossoneri possono prolungarlo fino al 2028 - e la Roma può davvero essere più di un'ipotesi per la prossima stagione. Gasperini ha chiesto rinforzi adatti al suo gioco e pronti per essere decisivi fin da subito proprio come lo è stato Donyell Malen. L'attaccante americano ha esperienza, voglia di riscattarsi e ritrovarsi nel ruolo che più preferisce - dopo un anno passato in un contesto tattico confuso e fallimentare.

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Qualità, dribbling e assist per la trequarti. E quella caratteristica che lo accomuna a Malen

Christiansi è sempre contraddistinto per la sua enorme. Non è ambidestro ma ci va vicino, essendo abituato a giocare sufin da quando era al Borussia Dortmund. Anche nella scorsa stagione, in unche è completamente deragliato dopo un girone d'andata miracoloso, è stato spesso il salvagente di Allegri e uno degli. Nel campionato italiano, tra i pari ruolo, ha chiuso al primo posto per(0,62 ogni 90'), ed è stato tra i migliori per(1,8 col 49% di successo),(2,1 ogni 90'),(0,5 ogni 90') e(0,23 ogni 90').

La sua heatmap contro il Paraguay al Mondiale (fonte: FotMob)

Poi, quella caratteristica che Gasp ha cercato tanto e portato a Roma grazie all'arrivo di Malen a gennaio: quando gioca, Pulisic fa (quasi) sempre gol o assist. Anche l'olandese, nonostante le poche presenza con l'Aston Villa, era uno dei migliori in Premier League per rapporto tra gol e minuti giocati. Così come Pulisic, che ha sempre avuto un incredibile fiuto del gol. A dicembre, prima del calo generale del Milan, Pulisic era ad un ritmo record di un gol ogni 64' (7 reti in 448 minuti in campo, secondo solo a Kane in Europa)... il tutto giocando più da esterno che da centravanti. Nella sua prima stagione al Milan (2023-24) ha chiuso con una media di un gol o un assist ogni 130'. Nell'anno successivo è scesa a 120' e in questa stagione, alla fine, ha pagato il contesto e terminato la stagione con una media di una rete o un assist ogni 134'. A Roma vorrebbe tornare a esprimere il suo talento, creando occasioni per sé e per i suoi compagni sulla corsia di sinistra. A destra l'obiettivo resta Greenwood, ma dall'altra Gasp ha bisogno esattamente delle sue qualità. L'affare resta complicato, ma la volontà di Pulisic può spostare molto in una trattativa che, in caso, decollerà solamente dopo la fine del Mondiale.