Non solo Mason Greenwood e l'idea Christian Pulisic. La Roma della coppia Gasperini-D'Amico sul mercato in entrata ha come obiettivo prioritario rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Il famoso esterno sinistro (di piede destro) a completare la trequarti potrebbe essere Crysencio Summerville. Già sponsorizzato da Malen direttamente dal ritiro pre-Mondiale dell'Olanda e atteso dall'esordio nella competizione domenica sera contro il Giappone (fischio d'inizio alle 22), il classe 2001 era finito nel mirino della Roma già nell'estate 2024 quando vestiva ancora la maglia del Leeds.

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Allora non se ne fece nulla, ma ora con la retrocessione in Championship del West Ham e il gioco offensivo di Gasp qualcosa può cambiare. Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarebbe già stato un primo colloquio tra Ryan Friedkin e i dirigenti degli Hammers. Il prezzo del cartellino? La Roma sarebbe pronta a offrire 30 milioni, anche se il 24enne è valutato 40 dal club inglese. Sull'ala olandese si registra anche l'interesse del PSG, ma è certo che in Francia Summerville avrebbe un minutaggio e una continuità minore rispetto a quella che troverebbe nella Capitale.