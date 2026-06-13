Gianluca Mancini in giallorosso (almeno) fino al 2029. Questa l'idea della Roma e soprattutto di Gian Piero Gasperini. Il difensore ha giocato una stagione di alto livello e con grande costanza, contribuendo ad una qualificazione in Champions che mancava da 7 lunghi anni. Come riporta Fabrizio Romano, il club giallorosso nelle ultime ore ha migliorato l'offerta per il rinnovo dell'ex Atalanta che a Trigoria è una delle priorità assieme a quello di Paulo Dybala - anche lui al centro del progetto tecnico di Gasperini. Per Mancini si parla di un prolungamento fino al 2029 (con opzione per un altro anno) a circa 3,5 milioni di euro a stagione. L'ufficialità di Tony D'Amico può accelerare tutte le operazioni e in questo momento il neo-ds sta lavorando molto per chiudere l'affare. I contatti continueranno nelle prossime ore in cui potrebbe arrivare anche la fumata bianca. Per Gasperini è un intoccabile e un futuro all'Inter non è mai stata un'ipotesi.