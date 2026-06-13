Christian Pulisic è più di un'idea per la Roma. L'attaccante del Milan gradisce la destinazione, ma una vera e propria trattativa ancora non c'è poiché in casa rossonera regna al caos e il club è ancora senza direttore sportivo, amministratore delegato e allenatore. Se ne riparlerà dopo il Mondiale, ma l'americano non sembra intenzionato a rimanere a Milano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nei mesi scorsi ha detto 'no' alle varie proposte di rinnovo, il contratto scade nel 2027 ma il Milan può far scattare l'opzione per un altro anno. L'obiettivo dei rossoneri, però, era quello di blindarlo fino al 2030 ma di fronte hanno trovato un muro. Cardinale vuole provare a convincere l'ex Chelsea a rimanere e per il momento non ha aperto ad una cessione, ma tutto dipenderà dalla volontà di Pulisic che ha voglia di cambiare aria. Nel frattempo la Roma continua a lavorare per rinforzare l'attacco e la priorità rimane sempre Greenwood che ha già dato l'ok al trasferimento e ha parlato con Gasperini. Manca l'accordo col Marsiglia che continua a chiedere oltre 50 milioni di euro.