Nonostante le settimane di rumors e trattative, il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma non è ancora arrivato. E stamattina la Joya ha fatto parlare di sé con delle dichiarazioni che in realtà lasciano diversi dubbi sulle sue intenzioni. In Argentina, parlando del possibile prolungamento, ha dichiarato: "Non ho ancora deciso e non so quale sarà il mio futuro, tutto è possibile". Parole che ovviamente fanno sognare il Boca Juniors. Il club di Buenos Aires lo corteggia da quasi un anno (anche grazie all'aiuto di Paredes) e - sempre in Argentina - in serata è arrivata la risposta proprio del Boca a Diario Olé: "Noi lo vogliamo, ma è lui che deve decidere sul suo futuro. Sappiamo che sta trattando il rinnovo, ma a 15 giorni dalla fine dell'accordo non ha ancora firmato". A Trigoria, nonostante le dichiarazioni un po' a sorpresa, non c'è ancora nulla di cui preoccuparsi dato che la distanza tra il club giallorosso e Paulo Dybala è minima. Quasi più uno sfogo dopo il silenzio di questi ultimi mesi rispetto a un segnale di addio. E l'arrivo di Tony D'Amico potrà accelerare le operazioni nei prossimi giorni che saranno fondamentali per il matrimonio tra la Roma e la sua Joya.