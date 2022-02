Mourinho squalificato due giornate, ma ritrova tre giocatori. Costanzo si dimette

Squalificato anche Tiago Pinto fino all'8 marzo, oltre a Rapetti e Nuno Santos: la Roma farà ricorso. Intanto Mancini, El Shaarawy e Zaniolo si allenano in gruppo. Totti-Ilary: social impazziti, ma Francesco si sfoga e smentisce tutto

Era attesa per oggi la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti di Roma-Verona.José Mourinho e Nuno Santos sono stati squalificati per due giornate, con un'ammenda di 20mila euro al tecnico mentre Tiago Pinto sarà squalificato fino all'8 marzo. Una giornata con multa anche per il preparatore atletico Rapetti. Nel comunicato si leggono le motivazioni, con le proteste animate, le "insinuazioni e le espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara" durante e dopo il match. Allo stato attuale Mourinho salterebbe Spezia e Atalanta, ma la Roma intende fare ricorso dopo aver acquisito gli atti. Nel frattempo oggi i giallorossi sono tornati ad allenarsi per preparare la sfida ai liguri che ieri hanno perso in casa del Bologna. Per la gara del 'Picco' il portoghese ritroverà Mancini,El Shaarawy e Zaniolo che oggi hanno lavorato regolarmente insieme al resto del gruppo. Tre rientri importanti per la Roma che cercherà di restare aggrappata al treno Champions puntando ad accorciare nello scontro diretto del 6 marzo con l'Atalanta.