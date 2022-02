Squalifica Mourinho e Pinto, la Roma vuole fare ricorso ma attende gli atti

Il club giallorosso aspetta l'acquisizione di tutte le carte per provare a ottenere uno sconto sulla decisione del Giudice Sportivo

Roma-Verona non finirà qui, con le decisioni e le sentenze del Giudice Sportivo, che intanto ha squalificato José Mourinho per due turni e Tiago Pinto fino all'8 marzo, oltre a Nuno Santos e Rapetti. Come riporta 'Ansa, il club giallorosso è in attesa di acquisire gli atti per studiarli e presentare quinti ricorso, per il quale ci sono sette giorni di tempo. Il tecnico e il gm della Roma sono stati squalificati in seguito alle proteste animate e le frasi rivolte all'arbitro Pairetto durante e dopo il match contro il Verona di sabato scorso. Al momento, Mourinho non sarà in panchina nelle sfide con Spezia e Atalanta e al suo posto ci sarebbe il vice Salvatore Foti. Contro la squadra di Thiago Motta è comunque certa la presenza dell'ex attaccante della Samp, che è subentrato alcune settimane fa a Joao Sacramento come allenatore in seconda.