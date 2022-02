Totti, Noemi Bocchi è la nuova fidanzata: era con lui in tribuna a Roma-Genoa

Escono le prime indiscrezioni sulla nuova fiamma dell'ex capitano giallorosso

Se due indizi fanno una prova, tra l’altro, tutti quelli che sono riusciti a raccogliere dal quotidiano sembrano portare in un’unica direzione. Partiamo dalla fine: la ragazza, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci, era allo stadio per Roma-Genoa esattamente due file dietro Totti. Nulla toglie che possa essere una gran tifosa giallorossa, ma non può essere un caso che si trovasse proprio là. Come non lo è la nuova passione dell’ex 10 per il padel, che a Noemi, pare, piace molto.