Serie A 2022-2023, il Mondiale stravolge il calendario: inizio il 13 agosto

Calendario inedito per la sosta del Mondiale: via prima di Ferragosto. Stop il 13 novembre, ripresa a gennaio e fine a giugno

Nemmeno Ferragosto è al sicuro. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport a incidere sul campionato 2022/23 sarà il mondiale che, per la prima volta nella storia, si giocherà in inverno. A causa delle temperature proibitive del Qatar, il torneo infatti si giocherà non tra giugno e luglio, classico periodo estivo, ma in autunno inoltrato. La competizione inizierà il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre, data fissata per la finale a Lusail, a nord di Doha. Il regolamento FIFA impone ai club l’obbligo di lasciare liberi i giocatori convocati in nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo, motivo per il quale la serie A andrà in campo fino a domenica 13 novembre e fino allo stop si giocherà praticamente sempre tra il weekend e il mercoledì (salvo coppe europee da giocare). Le esigenze mondiali porteranno quindi a uno stravolgimento dei calendari dei campionati nazionali: la partenza sarà anticipata probabilmente al weekend del 13-14 agosto, una settimana prima rispetto quanto avvenuto quest’anno. Il finale si sposterà in avanti, l’ultima giornata della stagione in corso è prevista per domenica 22 Maggio, per la stagione 2022/23 si dovrà attendere la decisione della Lega serie A prevista per domenica 4 Giugno.