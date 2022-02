Coppa Italia Primavera, domani Juve-Roma. De Rossi: “Sfrontati e impetuosi”

Il tecnico giallorosso presenta il quarto di finale in gara secca: "Ci interessa molto questa competizione, dovremo cambiare mentalità e stare attenti ai dettagli"

Domani la Roma primavera che sta dominando il campionato sfiderà in trasferta la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia , in gara secca. Un impegno prestigioso che la capolista non vuole sbagliare: "Avremo di fronte una squadra che sta facendo molto bene, è forte, una partita da affrontare tutta d'un fiato perché non c'è la controprova o un ritorno. Quindi bisognerà essere immediati e avere questa sfrontatezza che ci ha contradddistinto fino ad ora, e cercare di fare risultato pieno perché questa competizione ci interessa molto ", le parole di Alberto De Rossi ai canali ufficiali del club.

Il tecnico giallorosso presenta così il match: "Come atteggiamento ce l'abbiamo questo impeto di entrare subito in gara e non farla fare agli avvrsari, quindi dovrebbe cambiare poco per noi rispetto a una partita di campionato. Le partite dei grandi, degli adulti, sono tutte definite da un dettaglio, i risultati sono dettati dai dettagli. Quando si tratta di categorie inferiori magari perdere la palla o no non fa molta differenza, qui invece la mentalità deve cambiare, perché quando i ragazzi approderanno speriamo in prima squadra, perdere palla vuol dire perdere la partita e perdere la partita può voler dire determinare una stagione".