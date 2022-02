Mourinho squalificato per due giornate, Pinto fino all’8 marzo

Lo Special One salta la partita contro lo Spezia e l'Atalanta, così come Nuno Santos. Dovrà pagare un'ammenda di 20mila euro

José Mourinho è stato squalificato per due giornate. Questo il responso del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, arrivato proprio oggi. Il gesto del telefono e le proteste contro l’arbitro Luca Pairetto, oltre alla frase che il portoghese gli avrebbe detto durante la partita contro l’Hellas Verona di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, costano allo Special One il posto in panchina sia contro lo Spezia, sia contro l’Atalanta. E un'ammenda da 20mila euro. Due giornate di squalifica anche per Nuno Santos, mentre Pinto squalificato fino all’8 marzo.