Mourinho rischia lunga squalifica ma recupera Zaniolo. Piace Dest per la fascia

Il 22 ha smaltito il problema al quadricipite e torna anche Mancini. Sul mercato piace il terzino del Barcellona mentre Mkhitaryan riceve un'altra offerta dalla Russia

Mourinho si è goduto una domenica di relax a Londra e oggi è tornato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti della Roma. Ad accoglierlo davanti al centro sportivo è stato affisso uno striscione per difenderlo dalle critiche scatenate dal pareggio contro il Verona: "La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". Oltre l'attestato di stima, a far sorridere lo Special One è soprattutto il recupero di Zaniolo (ancora protagonista di voci che lo darebbero vicino alla Juve). Smaltito il problema al quadricipite, il numero 22 tornerà a disposizione per lo Spezia contro il quale sarà presente anche Mancini che ha scontato la giornata di squalifica. Il portoghese, però, domenica non sarà in panchina a causa del rosso rimediato nell'ultima gara di campionato che potrebbe valergli una sanzione di due o tre giornate. Da Trigoria sono passati anche gli agenti di Smallingsenza avere incontro alcuno con la società. Il 2-2 contro il Verona ha posto un occhio di bue sui giovani della Roma, in particolare sugli autori dei due gol giallorossi Volpato e Bove. L'agente di quest'ultimo, Diego Tavano, ha rilasciato oggi un'intervista in cui ha raccontato come il suo assistito sta vivendo la stagione e come è entrato a far parte della prima squadra. Pellegrini e compagni preparano la gara di domenica prestando un occhio attento all'Europa. Venerdì infatti si conoscerà l'avversario dei giallorossi negli ottavi di Conference League.