La Roma ritrova Zaniolo, smaltito il problema al quadricipite: ok per lo Spezia

Mourinho recupera anche Mancini dopo la giornata di squalifica

Mourinho può tirare due sospiri di sollievo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Special One, oltre il reintegro di Mancini che ha scontato la squalifica, ritrova anche Zaniolo. Il numero 22 ha infatti recuperato dal problema al quadricipite che gli ha impedito di aiutare la squadra contro il Verona e sarà regolarmente a disposizione per la partita di domenica alle 18 contro lo Spezia. Nicolò tornerà dunque in campo dopo due partite di assenza per fare coppia con Abraham che ritroverà il suo compagno predefinito. Come detto, rientrerà anche Mancini, pronto a riprendere il posto nel terzetto davanti a Rui Patricio consentendo ai giallorossi di accantonare il fallimentare esperimento di Karsdorp centrale. L'olandese tornerà sulla destra, Maitland-Niles permettendo.