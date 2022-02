Roma, Mourinho vola a Londra: fine settimana di relax, oggi gli allenamenti

Il tecnico portoghese dopo il pareggio contro il Verona è salito su un aereo per trascorrere il week-end con la famiglia

"La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città". Questo lo striscione indirizzato a Josè Mourinho apparso nel fine settimana davanti ai cancelli di Trigoria. Lui, però, si trovava a Londra assieme alla sua famiglia per staccare qualche ora dalla quotidianità della capitale. Dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo match contro il Verona, lo Special One, visibilmente nervoso, non ha rilasciato dichiarazioni nel post partita, ma subito dopo ha preso un aereo con direzione Londra, dove vive la figlia Matilde. Nonostante la deludente prestazione, il portoghese ha concesso una domenica libera alla squadra ed è infatti tornato nella capitale solo stamattina per la ripresa degli allenamenti.