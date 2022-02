Mkhitaryan al centro del mercato in Russia: Dinamo Mosca e altro club su di lui

Sarebbe pronto un contratto valido per una stagione

Ancora sirene russe per Mkhitaryan. Dopo le voci di un contatto tra lo Spartak Mosca e l'entourage dell'armeno, RB Sport riporta anche l'interesse della Dinamo Mosca. Il club avrebbe pronto un contratto della durata di una stagione ma non sarebbe il solo ad aver attenzionato il numero 77 giallorosso. La Roma e il calciatore stesso hanno giovato del suo spostamento a centrocampo, ma nonostante le performance incoraggianti i discorsi sul suo rinnovo sono bloccati - come quelli per gli altri giocatori - per dettame della società come confermato da Pinto.