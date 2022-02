Roma, nel pomeriggio gli agenti di Smalling presenti a Trigoria

L'entourage, però, non ha avuto contatto alcuno con la società giallorossa

L'agente di Chris Smalling, Will Thornton, è stato a Trigoria ma non ha avuto alcun colloquio con Pinto. Dopo un avvio di stagione non semplice causa infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per 11 partite nei primi tre mesi di campionato, il classe '89 sembra aver finalmente trovato la continuità che gli veniva richiesta. Nelle ultime cinque partite, non ha saltato nemmeno un minuto di gioco a dimostrazione che la forma fisica sembra essere tornata quella del primo anno giallorosso. In casa Roma sono sul tavolo molti rinnovi di contratto ma la società non sembra intenzionata ad ufficializzarne nessuno prima del termine della stagione.