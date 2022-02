Calciomercato Roma, per la fascia destra si monitora Dest

L'esterno statunitense ex Ajax è un profilo interessa dalle parti di Trigoria. Giovane, di prospettiva e anche americano, dettaglio che con questa presidenza può fare la differenza

In casa Roma, dopo una stagione che fino a questo momento è anonima, si sta iniziando a programmare già la prossima finestra di mercato. Oltre al tanto richiesto regista, un altro tallone d'Achille della rosa giallorossa è il terzino destro, dato che Karsdorp e Maitland Niles non stanno dando le garanzie sia in fase di spinta che in fase di copertura richieste da Mourinho. Come riportato da Chiara Zucchelli su gazzetta.it, un nome che piace molto dalle parti di Trigoria è Sergino Dest, laterale destro classe 2000 del Barcellona. Lo statunitense è arrivato in Catalogna nell'ottobre del 2020 per 21 milioni di euro senza mai però convincere fino in fondo la società blaugrana. La sua valutazione è di circa 18 milioni di euro ed è un profilo in linea con le richieste dei Friedkin. Il 21enne potrebbe arrivare in estate ma su di lui ci sono molti club, tra i quali il più interessato sembra essere il Monaco ma anche l'Ajax, che lo riporterebbe ad Amsterdam molto volentieri visto che in estate perderà Mazraoui.