Calciomercato, venerdì scorso l’agente di Zaniolo a Torino: contatti con la Juve

Gli agenti del calciatore della Roma continuano i contatti con i bianconeri

Nicolò Zaniolo resta in orbita Juventus. Il talento della Roma, che ha saltato la partita di sabato col Verona per infortunio, è uno degli obiettivi bianconeri per la prossima estate, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, chiesto dal calciatore. Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, l'entourage dell'attaccante giallorosso è stato venerdì scorso a Torino. Vanno avanti quindi i contatti con la Juventus per Zaniolo, che ha lo stesso agente di Frabotta, giocatore di proprietà dei bianconeri ma ora in prestito al Verona. Per il classe '99 della Roma il momento è particolare, tra la squalifica e lo stop muscolare, le polemiche extra-campo e il pensiero a conquistarsi un posto da titolare in Nazionale. E la società al momento ha messo in stand-by tutti i rinnovi.