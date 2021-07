Mourinho modella la sua Roma. Smalling scalpita, Xhaka ai dettagli

Dopo il primo test stagionale di ieri contro il Montecatini, Mourinho prosegue nel lavoro di plasmare la Roma secondo i suoi ideali. Oggi il primo allenamento a Trigoria aperto alla stampa, nel quale lo Special One ha accompagnato con la voce ogni...

Dopo il primo test stagionale di ieri contro il Montecatini, Mourinho prosegue nel lavoro di plasmare la Roma secondo i suoi ideali. Oggi il primo allenamento a Trigoria aperto alla stampa, nel quale lo Special One ha accompagnato con la voce ogni scatto, ogni esercizio e ogni passaggio. A parte un breve riscaldamento e la parte iniziale nella quale Mourinho ha mostrato sul monitor centrale i movimenti della partita di ieri, per tutto l’allenamento la squadra ha lavorato ad intensità elevata e con il pallone quasi sempre protagonista. Presenti Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Veretout (per la seconda parte della seduta). Out invece Calafiori, uscito ieri per un fastidio alla caviglia, Mayoral e Zalewski. Quest'ultimo si è messo particolarmente in mostra nel match di ieri: assist, gol e diverse giocate che confermano quel potenziale intravisto nella passata stagione in Primavera. L'ultima parola spetterà a Mourinho che deciderà se confermarlo in prima squadra o mandarlo in prestito per maturare ancora. Dello Special One ha parlato ha Chris Smalling, intercettato dai tifosi all'ingresso di Trigoria, sottolineando la sua voglia di tornare a lavorare con lui dopo una stagione passata più ai box che in campo.