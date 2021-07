Telles-Roma: il Manchester United fa muro sul prestito

I Red Devils non intendono trattare sulla formula del prestito

Il Manchester United non ha intenzione di accettare la formula del prestito per liberare Alex Telles verso la Roma. A riportalo è Sky Sport che riferisce come non ci sia margine di trattativa tra i Red Devils e i giallorossi sulla base del prestito. Il terzino brasiliano era infatti finito nel mirino della Roma come possibile sostituito di Leonardo Spinazzola, un rimpiazzo per il quale il gm Tiago Pinto non vuole spendere cifre esorbitanti. Il club inglese non intende però lasciar partire Telles a titolo temporaneo.