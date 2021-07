Mourinho osserva Zalewski: ora il prestito o un ruolo da vice Pellegrini

L’italo-polacco dopo l’ottima annata in Primavera potrebbe trovare spazio con lo Special One

Nato a Tivoli e cresciuto nell’Academy di Miccoli, Bruno Conti e Zibì Boniek parlano bene di Zalewski sin da quella straordinaria stagione con l’ Under 17 , un campionato da record che ha visto i giallorossi di Piccareta essere fermati solo in finale dall’Inter di Sebastiano Esposito. Lo stesso Zibì Boniek era venuto ad osservalo da vicino nella semifinale di ritorno contro il Manchester United , quando Zalewski esordì per la prima volta con Fonseca . Un esordio da favola per lui che appena entrato insaccò il pallone alle spalle di De Gea dopo una leggera deviazione della difesa inglese.

Petrachi prima e Pinto ora non hanno mai voluto privarsi di Nicola. Il 17 novembre scorso infatti Zalewski ha firmato il prolungamento di contratto con la Roma fino al 2024, sintomo di quanto la società voglia puntare su di lui per il futuro. Un futuro che potrebbe concretizzarsi già da questa stagione: Mourinho continua a visionarlo da vicino e le prossime amichevoli pre-campionato saranno decisive per Zalewski per togliere ogni dubbio: conferma in prima squadra o prestito di un anno per continuare a formarsi