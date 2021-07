Belotti: due contropartite per arrivare al Gallo

Kumbulla e Milanese sono due giocatori graditi dal nuovo allenatore Juric

Dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, Andrea Belotti si sta godendo le vacanze prima di raggiungere il suo nuovo allenatore Ivan Juric. Una volta tornato a Torino, Belotti avrà un colloquio con il presidente Cairo per trattare il rinnovo del contratto. Un rinnovo che al momento sembra lontano per volontà del Gallo che ha fatto già presente alla società di sentirsi pronto per nuove sfide. Per Belotti si sono fatte avanti sia Roma che Milan, con i giallorossi che avevano fatto un'offerta da 15 milioni di euro rispedita subito al mittente dal patron granata. Come riportato da Calciomercato.com, ora la musica può cambiare con l’inserimento di due contropartite tecniche gradite a Juric: il difensore Kumbulla e il giovane talento Milanese.