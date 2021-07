Trigoria, un’ora ad alta intensità: Mou si sgola, Zaniolo già spinge

Al centro sportivo Fulvio Bernardini i giallorossi si allenano in una seduta aperta alla stampa

Valerio Salviani

La Roma di Mourinho si svela per la prima volta alla stampa in un’allenamento ad alta intensità, nel quale si è lavorato su atletica e tecnica. Lo Special One non lascia nulla al caso è accompagna con la voce ogni scatto, ogni esercizio, ogni passaggio. Prima della parte atletica la squadra si è posizionata al centro del campo per un’analisi video sul maxi schermo: Mourinho ha mostrato i movimenti dei mediani nella partita con Montecatini, sottolineando le cose buone e quelle sbagliate. A parte un breve riscaldamento, per tutto l’allenamento la squadra ha lavorato ad intensità elevata e con il pallone quasi sempre protagonista.

Presenti Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e Veretout (per la seconda parte della seduta). Out invece Calafiori, uscito ieri per un fastidio alla caviglia, Zalewski e Mayoral. Mancini si fa notare per i consigli continui ai compagni, soprattutto ai più giovani. Zaniolo pare già aver riacquistato la progressione pre-infortunio. Dzeko scherza e dialoga con Mou. Un piccolo assaggio di Roma. Per la prima amichevole in chiaro si dovrà aspettare il 21.

INDISPONIBILI

Florenzi (ferie concordate), Cristante (ferie concordate), Spinazzola (rottura del tendine d'Achille), Calafiori (problema alla caviglia), Mayoral (gestione fisica), Zalewski (gestione fisica).

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 18:35 - Termina l'allenamento.

Ore 18:23 - Villar, El Shaarawy e Perez sono andati a fare i tiri in porta dall’altra parte del campo e Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini sono diventati jolly

Ore 18:17 - Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini lavorano adesso da una parte del campo con gli uno-due e tiri in porta. Dall’altra parte del campo Mourinho ha diviso il gruppo in in un 7 vs 7 con tre jolly e si lavora sul possesso palla. E' una partitella a campo ridotto, con i portieri, e chi ha la palla è in superiorità 10 vs 7. Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi, Veretout, Darbo e Ciervo (gialli), Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Feratovic, Diawara, Bove e Dzeko (Rossi), con Villar, El Shaarawy e Perez jolly.

L’obiettivo è arrivare in porta, soprattutto attraverso le sovrapposizioni sulla fascia.

Ore 18:05 - Mourinho dirige dal centro del campo incitando ogni scatto a gran voce. Il tecnico e tutto il suo staff parlano rigorosamente italiano.

Ore 18:00 - Il gruppo impegnato in scatti da metà campo e tiri in porta.

Ore 17:59 - Veretout si è unito ai compagni per la parte fisica.

Ore 17:55 - I giocatori interrompono l'allenamento per dissetarsi.

Ore 17:50 - I giocatori iniziano a svolgere torelli ad alta intensità. La squadra è divisa in quattro gruppi: quando il pallone, esce chi sbaglia deve correre al centro di un altro gruppo.

Ore 17:48 - Terminata la fase di riscaldamento.

Ore 17:44 - Mourinho insieme alla squadra sta analizzando il match di ieri al maxi schermo: lo Special One e il suo staff hanno preparato alcuni video per analizzare i movimenti e dire quello che è stato fatto bene e quello che è stato fatto male.

Ore 17:40 - Breve riunione al centro del campo: Mourinho spiega alla sua squadra come sarà l’allenamento.

Ore 17:36 - Entra in campo la squadra. Sono a disposizione di mister Mourinho anche i giocatori che erano assenti ieri nella partita contro il Montecatini: Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini, Veretout e Karsdorp. Assenti Florenzi, Cristante, Spinazzola, Mayoral e Calafiori. Veretout svolge lavoro individuale sul campo.

Ore 17:34 - Arriva Mourinho insieme al suo staff.

Ore 17:33 - I portieri dopo un breve riscaldamento hanno cominciato l’allenamento sulle parate a mezza altezza. Deve ancora entrare in campo il resto della squadra.

Ore 17:21 - Iniziano ad entrare in campo i portieri: Fuzato, Cardinali, Boer e Mastrantonio vanno con Nuno Santos. La prima parte dell’allenamento è iniziato in palestra.

16:45 - In attesa che arrivi la squadra in campo, Mourinho visiona sul maxi schermo alcuni spezzoni della partita di ieri.

Ore 16:30 - La seduta si svolgerà sul Campo Testaccio. Mourinho e il suo staff sono già sul terreno di gioco, posizionando il necessario per l'allenamento. La metà sinistra del campo ha una porta grande e una da calciotto all'altezza del centrocampo. Tra di esse sono posizionati 4 gonfiabili e 5 manichini a simulare degli avversari. Stessa cosa nella metà campo opposta, dove al posto dei manichini ci sono i cinesini.