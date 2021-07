Calciomercato Roma, se parte Dzeko il sogno di Mourinho è Icardi

Il tecnico vuole un bomber "egoista e capace di segnare 30 gol a stagione"

Il centravanti argentino - in forza al Psg - è il reale obiettivo di José Mourinho e della società dei Friedkin. Il portoghese è alla ricerca di un bomber "egoista e capace di segnare 30 gol a stagione" (questo l'identikit pubblicamente tracciato da Mourinho). Con Dzeko e Mayoral in rosa, le porte per l'arrivo di un altro numero nove sono al momento chiuse, ma la situazione relativa al bosniaco non si può considerare ufficialmente definita. Ha richieste dalla Premier, Dzeko, e anche la Juventus di Max Allegri segue con attenzione e interessa la vicenda. L'ex Manchester City ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di un'offerta allettante potrebbe lasciare la Capitale. Pochettino, allenatore del Psg, non ritiene Icardi centrale nel suo progetto tattico: l'argentino quindi potrebbe lasciare Parigi per andare a giocare titolare altrove. La società parigina apre anche al prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni - o al prestito biennale con obbligo - pur di accontentare il centravanti, orientato a lasciare il campionato francese. Roma è meta gradita alla famiglia di Icardi, che pur di tornare in Italia non avrebbe problemi a ridursi l'ingaggio (8 milioni più 2 di bonus). Per il momento non si può parlare di una trattativa avviata: la certezza è che Icardi e la Roma si piacciono, e non poco, Ma il futuro di Icardi alla Roma dipende dalla eventuale cessione di Dzeko.