Calciomercato Roma, il Tottenham piomba su Pellegrini

Il Tottenham monitora la situazione di Pellegrini

Il Tottenham vuole Lorenzo Pellegrini. A riportarlo è TheAthletic che parla di un interessamento da parte degli Spurs per il classe '96 giallorosso. Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni di euro, è in attesa di rinnovare il proprio contratto con la Roma che vorrebbe togliere del tutto la clausola. In questi giorni di mercato però il gm Tiago Pinto sta dando priorità alle operazioni in uscita, con Giampiero Pocetta, agente del calciatore, che rimane in attesa di una chiamata da Trigoria per discutere del rinnovo. Nel frattempo il club dell'ex Juventus Paratici si è rifatto avanti: già nell'estate scorsa infatti il Tottenham (oltre all'Everton al tempo allenato da Ancelotti) si era mostrato interessato a Pellegrini il quale aveva fatto ribadito la ferma volontà di restare alla Roma.