Mourinho esce allo scoperto: “Non so se rimarrò”. Pinto segue Theate e Pirola

Giornata particolare per la Roma che quest'oggi ha aperto alla stampa il nuovo Tre Fontane. L'anno scorso l'impianto non era adeguato per ospitare le partite casalinghe della Women's Champions League, mentre giovedì le ragazze di Spugna potranno ospitare l'Ajax. È stato realizzato un nuovissimo sistema di illuminazione (800 lux) ad altissima efficienza mediante installazione di 4 torri faro dietro le due tribune. Inoltre è stata ampliata la tribuna di fronte alle panchine. La capienza sarà di 2850 posti. Su richiesta della Uefa sono state inserite l'Area Hospitality e quella Media. In attesa del rientro di tutti i nazionali e di tornare all'Olimpico per partite ufficiali (domenica contro l'Udinese), José Mourinho questo pomeriggio si è recato al Social Football Summit andato in scena proprio nell'impianto della Capitale. Il tecnico portoghese è stato fermato da alcuni giovani studenti che gli hanno chiesto un rapido saluto a tutta la classe. Lo Special One non si è tirato indietro, facendolo però con un videomessaggio alla sua maniera: "Un abbraccio a tutti i romanisti della 3D, non ai laziali". Poi all'uscita, alcuni tifosi gli hanno chiesto delucidazioni sulla sua eventuale permanenza in giallorosso anche la prossima stagione. Ovviamente non ha aperto bocca ma si è lasciato andare prima ad una smorfia e poi ha lanciato un bacio verso coloro i quali gli hanno fatto la domanda. Mourinho ha anche rilasciato un'intervista esclusiva andata in onda questa sera al Tg1 nella quale ha parlato anche del suo possibile rinnovo: "L'ultima volta che ho parlato con Dan Friedkin, è stato 10 minuti dopo la partita con la Lazio nel mio ufficio. La settimana scorsa ho parlato con Ryan ma parliamo di oggi e del lavoro di oggi. Non di rinnovo". Poi sul ritorno di Totti in società ha aggiunto: "È il numero uno della storia della Roma. È una questione che riguarda lui e la società". Il portoghese è stato protagonista anche indirettamente, perché di lui ha parlato anche Saad Al Lazeez, vicepresidente e Ceo ad interim della Saudi Pro League: "Su Mourinho in Arabia non posso rispondere, ma ci piacciano quelli bravi. E ce ne sono tanti". In effetti anche il tecnico portoghese non ha mai chiuso la porta ad un suo possibile trasferimento nel campionato arabo. In caso di partenza, in casa Roma si valutano diversi profilo tra cui quello diThiago Motta. L'allenatore del Bologna sta continuando a tentennare sul rinnovo che la società rossoblù gli ha proposto, in attesa di scoprire se possano arrivare altre offerte importanti. Non è escluso l'inserimento di una clausola rescissoria, utile a liberarsi nel caso in cui arrivasse una chiamata irrinunciabile. Su Motta non c'è solo la Roma, ma anche il Milan e Il Napoli.