Saad Al Lazeez (Ceo Saudi Pro League): “Mourinho in Arabia? Ci piacciono quelli bravi”

Resta sempre in bilico il futuro di José Mourinho al termine della stagione. Il tecnico portoghese non è sicuro di rimanere sulla panchina della Roma e diverse sono le sirene che provengono soprattutto dal campionato arabo. Saad Al Lazeez, vicepresidente e Ceo ad interim della Saudi Pro League, ai microfoni di Tv Play ha parlato proprio della possibile approdo dello Special One nel torneo: "Su Mourinho in Arabia non posso rispondere, ma ci piacciano quelli bravi. E ce ne sono tanti" . In effetti anche il tecnico portoghese non ha mai chiuso la porta ad un suo possibile trasferimento nel campionato arabo, proprio ora che tante stelle del calcio hanno deciso di abbracciare questo importante progetto di crescita sportiva nel Paese.