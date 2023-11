Mercato Roma, c’è un nome nuovo per la difesa: piace Pirola della Salernitana

A gennaio la Roma sarà chiamata ad intervenire sul mercato per correre ai ripari soprattutto nel reparto difensivo, dove sono diversi i problemi registrati in questa prima parte di stagione. Come riportato da tuttomercatoweb, il club giallorosso ha messo gli occhi anche su Lorenzo Pirola della Salernitana. Il classe 2002 granata, nelle difficoltà generali della squadra campana, sta provando a mettersi in mostra evidenziando le sue qualità. Sul difensore c'è l'interesse anche di alcuni club esteri, provenienti soprattutto dal Belgio. La richiesta della Salernitana è sugli 8-10 milioni e Pinto potrebbe farci un pensierino più concreto con il passare del tempo, cercando anche di abbassarne la valutazione.