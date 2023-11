Roma, Mourinho e il siparietto con dei bambini: “Abbraccio tutti, tranne i laziali” – VIDEO

Il tecnico portoghese si è reso protagonista di un simpatico sketch con alcuni studenti che gli hanno chiesto un saluto per tutta la classe. Lo Special One lo ha fatto a modo suo: "Un saluto a tutti i romanisti della 3d, non ai lazialI"

Redazione

José Mourinho non si smentisce mai e ogni qualvolta fa un uscita pubblica regala spettacolo. In occasione del Social Football Summit 2023 che si sta tenendo allo stadio Olimpico in questi giorni, il tecnico portoghese è stato fermato da alcuni giovani studenti che gli hanno chiesto un rapido saluto a tutta la classe. Lo Special One non si è tirato indietro, facendolo però con un videomessaggio alla sua maniera: "Un abbraccio a tutti i romanisti della 3D, non ai laziali".

