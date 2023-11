Lukaku, fissato il prezzo della cessione a 38 milioni: la Roma cerca lo sconto

Romelu Lukaku sta facendo le fortune della Roma in questo avvio di stagione, e l'obiettivo numero uno della dirigenza giallorossa è quello di trattenerlo a tutti i costi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il belga avrebbe trovato un accordo con il Chelsea per fissare il prezzo della sua cessione. Il tetto massimo per la sua valutazione non dovrà superare i 38 milioni. Si tratta di una spesa comunque importante per la Roma e infatti Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare di convincere la società inglese ad un ulteriore sconto sul costo del centravanti. Lukaku, dal suo canto, si trova benissimo nella Capitale e filtra ottimismo sulla possibilità di vederlo in giallorosso anche a titolo definitivo.